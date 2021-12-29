البيشمركة تعلن موقفها من "الانسحاب" الأمريكي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة، يوم الأربعاء، عدم حاجة قواتها وكذلك القوات الاتحادية، لوجود قوات قتالية للولايات المتحدة والتحالف الدولي في العراق.

وقال أمين عام الوزارة، جبار الياور، لوكالة شفق نيوز، إن "البيشمركة والقوات الاتحادية بحاجة لدعم وإسناد الولايات المتحدة والتحالف الدولي، في المجالات اللوجستية والتدريب والدعم التسليحي والعتاد والآليات العسكرية".

وأضاف الياور، أن "البيشمركة والقوات الاتحادية تحتاج إلى الاستشارة العسكرية والمعلومات الاستخبارية من التحالف والقوات الأمريكية، إلى جانب طائرات الاستطلاع الجوي في العمليات العسكرية والطيران الحربي للتحالف والولايات المتحدة، لمعالجة أوكار وبؤر التنظيمات الإرهابية ومنع تمددها".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، استكمال انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق، وأن دور التحالف بات يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي.

وبدأت قوات التحالف الدولي، خلال الأشهر القليلة الماضية، عملية الانسحاب التدريجي من العراق، بإخلاء مقاره وتسليمها مع جزء من معداته للقوات الاتحادية والبيشمركة.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق بقاء نحو 2500 جندي أمريكي و1000 جندي من قوات التحالف في العراق، يقتصر دورها على الاستشارة والتدريب.

ويضم التحالف الدولي الذي شُكل بقيادة الولايات المتحدة، أكثر من 80 دولة، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وعدد من الدول العربية، في عام 2014 لدعم الهجمات في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش.