سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

البيشمركة تعلن مصرع احد عناصرها برصاص حزب العمال

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-14T08:40:53+0000
البيشمركة تعلن مصرع احد عناصرها برصاص حزب العمال

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة، الإثنين، مصرع عنصر لها بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر حزب العمال الكوردستاني، شمال دهوك.

وقالت الوزارة في بيان، "إن عبد الرحمن أمين شيخ موسى، برتبة ملازم أول استشهد برصاص عناصر الـPKK، في كركاشي في قضاء العمادية".

وتبادل عناصر من البيشمركة وحزب العمال الكوردستاني اطلاق النار، مساء امس الاحد عند حاجز أمني شمالي محافظة دهوك.

وأبلغ مصدر أمني كوردي وكالة شفق نيوز، أن البيشمركة قامت مساء الأحد بوضع نقاط سيطرة على الطريق بين العمادية وناحية ديرلوك  وبالتحديد في قرية سركلى.

وأضاف "عقب ذلك، مرت عجلة تستقلها عناصر من حزب العمال من السيطرة عنوة دون الخضوع للتفتيش، مما تسبب بتبادل النار بينها وبين عناصر السيطرة من البيشمركة.

ويتخذ الحزب من جبال قنديل معقلا له، كما تنشط عناصره في ومناطق وأودية حدودية وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي، سقط عنصر من البيشمركة ضحية، وأصيب عدد آخر في هجومين لعناصر من حزب العمال شمالي دهوك.

related

بعد تبنيه تفجيراً استهدف البيشمركة.. حزب العمال يدعو إقليم كوردستان للحوار

Date: 2020-11-05 10:39:13
بعد تبنيه تفجيراً استهدف البيشمركة.. حزب العمال يدعو إقليم كوردستان للحوار

العمال الكوردستاني يشن هجوماً جديداً على البيشمركة

Date: 2020-11-05 16:58:25
العمال الكوردستاني يشن هجوماً جديداً على البيشمركة

في هجوم جديد.. تبادل لإطلاق النار بين البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2020-11-04 14:55:45
في هجوم جديد.. تبادل لإطلاق النار بين البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

تبادل لإطلاق النار بين عناصر من البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2020-12-13 21:10:49
تبادل لإطلاق النار بين عناصر من البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

أول تعليق من حزب العمال بعد التوتر مع البيشمركة

Date: 2020-11-04 16:07:30
أول تعليق من حزب العمال بعد التوتر مع البيشمركة

هجوم ثالث خلال يوم.. حزب العمال يهاجم حماية بئر نفطية شمالي دهوك

Date: 2020-11-04 17:07:04
هجوم ثالث خلال يوم.. حزب العمال يهاجم حماية بئر نفطية شمالي دهوك

حزب العمال يتبنى رسمياً تفجيرين استهدفا قوات البيشمركة

Date: 2020-11-04 17:53:10
حزب العمال يتبنى رسمياً تفجيرين استهدفا قوات البيشمركة

دهوك تدين بشدة هجوم "العماليين" وتعد تواجدهم"احتلالاً"

Date: 2020-11-04 18:17:51
دهوك تدين بشدة هجوم "العماليين" وتعد تواجدهم"احتلالاً"