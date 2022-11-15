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البيشمركة تعلن قرب تشكيل "وحدة حسابية خاصة شاملة" لجميع قواتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-15T18:00:20+0000
البيشمركة تعلن قرب تشكيل "وحدة حسابية خاصة شاملة" لجميع قواتها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان مجلس وزراء الاقليم سيعد برنامجاً خاصاً لتشكيل وحدة حسابية شاملة لجميع قواتها، فيما شددت على "النظر بمسؤولية" للمخاطر التي تحيق بكوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وكيلها سربست لزكين، استقبل اليوم في ديوان الوزارة مستشار التحالف الدولي في اقليم كوردستان الكولونيل سوريا والوفد المرافق له، للتباحث بشأن خطوات الاصلاحات في الوزارة.

واكد لزكين خلال الاجتماع على زيادة تمتين العلاقات والعمل المشترك مع المستشارين العسكريين التابعين للتحالف الدولي من اجل حماية امن واستقرار المنطقة.

واشار الى انه من واجب الجميع النظر بمسؤولية الى المخاطر التي تحيق بالاقليم، مضيفا ان الاجتماع بحث مسألة الاصلاحات في وزارة البيشمركة والخطوات النهائية لتشكيل الفرق وتشكيل وحدة حسابية حيث سيكون لمجلس الوزراء خلال العام المقبل برنامجا خاصا لتنظيم وتشكيل وحدة حسابية واحدة شاملة لجميع قوات البيشمركة.

من جهته جدد الكولونيل سوريا التأكيد على ان التحالف سيستمر في دعم وتقديم المساعدات والتنسيق مع قوات البيشمركة، لافتا الى ان ان التحالف يرغب في المزيد من العمل مع الوزارة وحكومة الاقليم وابدى الاستعداد لتقديم اي تعاون ضروري بهذا الصدد.

وبشأن مضمون مذكرة التفاهم بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الامريكية اوضح لزكين، بحسب البيان، انه سعيد بنتائج التفاهم وان المراحل ستنجز في توقيتاتها من اجل توحيد قوات البيشمركة الامر الذي سيصب في صالح البيشمركة وحكومة الاقليم وهي خطوة لبناء قوة متينة تحظى بقبول الجميع.

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