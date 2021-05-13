البيشمركة تعلن عن "تفاهم جيد" مع الجيش العراقي.. صور

شفق نيوز/ أعلن وزير البيشمركة، اليوم الخميس، عن تفاهمات وصفها بـ"الجيدة" بين بغداد واربيل لعودة قوات البيشمركة الى مناطق النزاع.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل، اليوم، الى محوري بعشيقة الخازر لقوات البيشمركة في الموصل.

وبحسب بيان لوزارة البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز، فأن اسماعيل هنأ القوات بمناسبة حلول عيد الفطر وتمنى ان يكون العيد مناسبة لاستقرار اكبر وتحقيق مكاسب اكبر للشعب، مجددا التأكيد على انه بوحدة الموقف والانسجام والوحدة يتمكن الجمبع معا حماية كوردستان.

وأوضح البيان ان الوزير شورش اسماعيل زار برفقة رئيس هيئة اركان البيشمركة الفريق جمال محمد، ونواب رئيس الاركان، في اليوم الاول للعيد مواقع بيشمركة كوردستان في شرق الموصل، مبيناً ان محور بعشيقة كانت المحطة الاولى للزيارة وكان في استقبال الوفد مسؤول المحور موسى كردي.

واشار البيان الى ان الوزير قال خلال اللقاء ان سهركم وبطولتكم لاتنسى ابداً لان جميع مساعيكم هي لحماية امن واستقرار كوردستان وتبذلون من اجله الارواح لكي يمضي اهالي كوردستان اوقاتهم وجميع المناسبات والذكريات بامان، واصفا اياهم لانهم دائما رمز للكفاح والبطولة ويفتخر بهم الشعب.

واضاف البيان ان المحطة الثانية للزيارة كانت محور الخازر- الموصل حيث تم استقبال الوفد من قبل مسؤول المحور اللواء عزيز ويسي، حيث تفقد الوزير جميع نقاط الدفاع واكد ان من دواعي السرور ان قوات البيشمركة لها متاريس محكمة ومتينة بوجه الارهابيين وهم دوما على استعداد لمقاتلة العدو من اجل الحفاظ على امان في اراضي كوردستان والمنطقة، مجددا دعم واسناد الوزارة من اجل تقوية القدرات العسكرية واللوجستية لمواجهة الارهابيين وهزيمتهم والقضاء عليهم.

كما افاد البيان بان الوزير شورش اسماعيل طالب، في نهاية جولته وعلى جبل زرتك، ان يجعلوا من العيد مناسبة للتقارب واتفاق الاطراف السياسية على دعم واسناد قوات البيشمركة لكي تكون سندا لتقويتها وبناء قوة وطنية عسكرية عصرية ومستقلة، مضيفا ان الوضع الحالي يتطلب من الجميع عونا لقوات البيشمركة ومن اجل هذا طالب بالدعم المالي واللوجستي والعسكري المتعدد لقوات البيشمركة.

واوضح الوزير، بحسب البيان، أن التفاهم الذي يتم التوصل بشأنه مع الجيش العراقي موضع اهتمام، متمنياً التوصل لاتفاق شامل وقوي يضمن حماية الامن والاستقرار في المنطقة ينتج عنه تحطيم تام للارهابيين.