البيشمركة تعلن سقوط طائرة مسيرة قرب موقع لقواتها وتفتح تحقيقاً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة، يوم الإثنين، سقوط طائرة مسيرة قرب موقع لقوات البيشمركة بين اربيل وكركوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام والتوعية في البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طائرة مسيرة سقطت قرب موقع قوات البيشمركة الواقعة ضمن قاطع مسؤولية اللواء المشاة الثاني التابعة لوزارة البيشمركة".

وأكد البيان، "عدم وقوع أي اضرار في الحادث"، مشيراً الى ان "فريق وزارة البيشمركة بدأ بالتحقيق في سقوط الطائرة المسيرة".

من جانبه قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن المسيرة سقطت في قرية "زورگزراو" في الحدود بين اربيل وكركوك.