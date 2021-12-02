البيشمركة تعلن سقوط ضحايا وجرحى بيد داعش في مخمور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين مساء يوم الخميس جراء هجوم لداعش في قضاء مخمور.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إرهابيي داعش هاجموا عدة منازل قي قرية خدرجيجة على سفح جيل قرجوخ بقضاء مخمور".

وأضافت أن "الهجوم أسفر عن وقوع شهداء وجرحى من المواطنين"، مشيرة إلى أن "قوات البيشمركة هبت فوراً لملاحقة الإرهابيين وبدأت عملية واسعة في المنطقة لتمشيطها من الإرهابيين".

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحي داعش اقتحموا قرية خدرجيجة التابعة لقضاء مخمور في محافظة نينوى".

وأضاف المصدر أن مسلحي التنظيم قتلوا ثلاثة من أبناء مختار القرية قبل أن يلوذوا بالفرار، مبينا أن الضحايا هم آزاد إسماعيل عبد الله، وبرزان إسماعيل عبد الله، وناظم إسماعيل عبد الله.