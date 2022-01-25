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البيشمركة تعلن تشكيل خلية الإعلام والتوعية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-25T08:01:24+0000
البيشمركة تعلن تشكيل خلية الإعلام والتوعية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة شؤون البيشمركة يوم الثلاثاء تشكيل خلية الإعلام والتوعية بهدف تنظيم العمل مع وسائل الإعلام المحلية في إقليم كوردستان والعراق كافة إضافة إلى تعزيز التواصل مع الإعلام الدولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد عثمان محمد في مؤتمر صحفي اليوم، إن "مشروع الإصلاح يشمل مفاصل وزارة شؤون البيشمركة كافة".

واستطرد قائلا، إنه لإيجاد مصدر صحي وصحيح للإعلام قررنا الإعلان عن خلية الإعلام والتوعية، موضحاً أن"مهام عمل الخلية تنصب على عدة مجالات من بينها تنظيم العلاقات بين الألوية والوحدات لقوات البيشمركة".

كما قال المتحدث إن "من مهام الخلية أيضا تنظيم العلاقات بين الإعلام الداخلي والخارجي والدولي وتعمل على صناعة فيديويات تخص قوات البيشمركة والقصص الخاصة بهم".

ونوه إلى أن خلية الإعلام والتوعية ستقوم بتنظيم العمل مع وسائل الإعلام لمنع الفوضى الحالية في تداول المعلومات، مردفا بالقول "نأمل النجاح لهذه الخلية في أداء مهام عملها".

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