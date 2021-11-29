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البيشمركة تعلن ترقية بالدرجات الوظيفية لآلاف من العناصر

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-29T10:23:59+0000
البيشمركة تعلن ترقية بالدرجات الوظيفية لآلاف من العناصر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة، يوم الاثنين، عن قرار برفع الدرجات آلاف العناصر من قواتها.

نقل بيان للوزارة عن العقيد رضا مصطفى مدير شعبة رفع الدرجات في وزارة البيشمركة، "بقرار من وزير البيشمركة تم رفع الدرجة الوظيفية والعسكرية ل7832 من اصحاب الرتب العسكرية والدرجات الوظيفية الذين وزعوا على قائمتين الاولى تضم 7777 شخصا والاخر 55 شخصا.

واضاف "حاليا تم توزيع جميع الموظفين والبيشمركة بحسب خدمتهم العسكرية والشهادة الدراسية على القائمتين".

واشار الى انه بعد رفع الرتب العسكرية والدرجات الوظيفية فإن قائمة اعداد قائمة بالدرجات والرتب للضباط في المراحل الاخيرة ومن المقرر ان ترسل قريبا الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

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