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البيشمركة تعلن انتهاء عملية عسكرية في حوض سيروان وقرية دكة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-08T20:43:26+0000
البيشمركة تعلن انتهاء عملية عسكرية في حوض سيروان وقرية دكة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن انتهاء عملية البحث والتفتيش ومسح الجبال التي بدأتها منذ أيام في حوض نهر سيروان وقرية دكة ومحيطها في حدود محور گرمسير. 

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا للفعاليات قوات البيشمركة الكوردستانية بدأ الفوج الثاني من اللواء الثالث مشاة التابع لوزارة البيشمركة، يوم 6 آب الجاري بعملية مسح جبلي في حدود محور گرمسير. 

وأشار البيان الى ان الفوج الثاني من اللواء الثاني والفوج الثاني من اللواء التاسع عشر قامت بعملية عسكرية صباح اليوم الاثنين في قرية كاني ماسي بجرف نهر سيروان في حدود محور گرمسير. 

وأضاف البيان ان العملية جرت على طول سبعة كيلومترات من اجل استتباب الامن والاستقرار في المنطقة بشكل أكبر، مبينا ان العملية انتهت في الساعة الحادية عشر قبل ظهر اليوم الاثنين بنجاح.

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