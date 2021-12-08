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البيشمركة تعلن استمرار العملية المشتركة مع الجيش العراقي في "كرمسير"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-08T14:23:44+0000
البيشمركة تعلن استمرار العملية المشتركة مع الجيش العراقي في "كرمسير"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، أن العملية المشتركة بين قواتها والجيش العراقي مستمرة في محورين الاول كرمسير والثاني قرة تبة.

وجاء في بيان لإعلام وزارة البيشمركة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الجانبين تمكنا من تمشيط المناطق الجبلية واقتربا في بعض النقاط من بعضهما.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تمكنا من تدمير ١٤ مكانا ومخبأ داعشياً، مؤكداً أن قوات البيشمركة تمكنت في العملية من تمشيط دقيق لقرى شوراو ودراجة وبلكة العليا وبلكة السفلى ووادي كولم كوه  وقرية قوري جابي في المحور الثاني قره تبه وقرى قولبلن والمعدان وهودلي وتبه كزن وخدران وبشر في المحور الاول كرمسير.

جدير بالذكر انه لم تحصل اية مواجهة مباشرة بين البيشمركة وبقايا مسلحي داعش، وان العملية شاركت فيها في محور كرمسير الالوية ٣ و٥ مشاة وفي المحور الثاني قرتبه كل من الالوية ٩ و ١٧ مشاة التابعةلوزارة البيشمركة مع عدد من وحدات القوة ٧٠.

 

 

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