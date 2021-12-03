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البيشمركة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم داعش قرب اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-03T06:37:33+0000
البيشمركة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم داعش قرب اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة الضحايا من قوات البيشمركة والمدنيين إلى عشر خلال هجوم نفذه تنظيم داعش في قرية كوردية فاصلة بين محافظتي أربيل ونينوى، مساء الخميس.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة، أن تعرض عناصر داعش لقرية خدر خجيجه في سفح جبل قرجوغ ادى الى سقوط ثلاثة من المواطنين ضحايا، بعدها قامت قوات البيشمركة بالتصدي لعناصر داعش، لكن انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر داعش ادى الى سقوط سبعة من البيشمركة ضحايا.

وأضافت الوزارة "مرة اخرى نؤكد ان التنسيق والتعاون بين وزارتي البيشمركة والدفاع والتحالف الدولي يخرج من هذا الجمود ومن الضروري الاستعجال في القيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد داعش وعدم فسح المجال للارهابيين بان تكون لهم اماكن خاصة بهم في المنطقة".

 

 

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