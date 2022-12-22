البيشمركة تعلق على تفجير كركوك الأخير: سنواصل مواجهة الإرهاب حتى إعادة الأمن الدائم للعراق

شفق نيوز/ أعربت وزارة شؤون البيشمركة، يوم الخميس، عن أسفها إزاء سقوط ضحايا من القوات المسلحة العراقية جراء انفجار استهدف قافلة عسكرية في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان، "نتيجة هجوم إرهابي جديد أسفرت قنبلة مزروعة في قافلة من السيارات اللواء 51 من الفرقة 14 للجيش العراقي،على الحدود مع قضاء سركران ،ليلة 21 كانون الأول/ ديسمبر،2022 عن سقوط عدد من الضحايا محل الاسف".

وأعربت وزارة البيشمركة عن تعازيها "لوزارة الدفاع ولذوي الشهداء و وتمنت من الله عز وجل ان يشفي الجرحى".

وجددت الوزارة تأكيدها بأن قوات البيشمركة تقف جنبا الى جنب مع قوات الامن العراقية، ستواصل مواجهة الإرهابيين حتى يتم اجتثاثهم تماما وعودة الأمن والامان الدائم للعراق".

أفاد مصدر أمني، مساء أمس الأربعاء، بسقوط ضحايا من الجيش العراقي بانفجار في قضاء في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار تم بعبوة ناسفة استهدف دورية للجيش العراقي الفرقة 14، لواء 51، الفوج الثالث، في منطقة كراو ناحية سركران في قضاء الدبس بكركوك.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن سقوط ثلاث ضحايا من الجيش العراقي، وإصابة اثنين آخرين بينهم ضابط استخبارات.