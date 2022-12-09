البيشمركة تعد لعمليات مشتركة لإنهاء "جيوب النار" مع محافظتين

شفق نيوز/ اكدت قوات البيشمركة إعداد خطط وعمليات مشتركة مع القوات الاتحادية لإنهاء وجود الجيوب الارهابية المتبقية بين كوردستان وحدود ديالى وصلاح الدين.

وقال رئيس اركان البيشمركة الفريق الركن عيسى عزير لوكالة شفق نيوز، ان العام المقبل سيشهد خطط وعمليات مشتركة شاملة لإنهاء وجود جيوب داعش المتبقية بين خطوط انتشار الجيش والبيشمركة، مؤكدا خلو قواطع البيشمركة من جيوب داعش وتواجدها ضمن اطراف قضاء طوز خرماتو الحدودية مع كوردستان.

واضاف أن خبرة البيشمركة ودرايتها الجغرافية بمناطقها الحدودية مع ديالى وصلاح الدين انهى الترسانة التسليحية لداعش وقطع تحركاته ونشاطه بشكل تام، مؤكدا ان جيوب داعش تتواجد خارج قواطع مسؤوليات البيشمركة.

وكشف عزير عن برنامج امني بين الدفاع والبيشمركة لمعالجة الجيوب الارهابية المتبقية في الفراغات الامنية بين اطراف صلاح الدين وقضاء كفري ومناطق حدودية اخرى.

واستبعد رئيس اركان البيشمركة قدرة داعش على احياء نشاطه في حدود كوردستان بعد العمليات القاصمة منذ عام وحتى الان.

وانهت وزاراتا الدفاع والبيشمركة كافة التحضيرات والبرامج بشتى الجوانب لاطلاق خطة التنسيق المشترك ميدانيا العام المقبل للقضاء على بقايا داعش ومعالجة الفراغات الامنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من قواطعها عام 2017.

وتعد المناطق الفاصلة بين اطراف طوزخورماتو شرقي صلاح الدين وحدود قضاء كفري التابع لوحدة كرميان الكوردستانية معاقل وبؤر ساخنة لداعش بسبب طبيعته الجغرافية الوعرة وامتدادتها الشاسعة بين حدود 3 محافظات.