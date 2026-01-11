البيشمركة تعتزم توحيد "المصطلحات العسكرية" وتأسيس مركز علمي للهوية الكوردية

شفق نيوز- اربيل

كشفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن خطوات جديدة لتوحيد المصطلحات العسكرية وتطويعها لغوياً بالشكل الذي يخدم المؤسسة العسكرية، مؤكدة التوجه نحو تأسيس مركز علمي متخصص لهذا الغرض.

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مديرية الإصلاح عقدت اجتماعا اليوم، بإشراف المستشار الأعلى للوزارة اللواء بشدار إسماعيل، وحضور مديري التنسيق والعلاقات، الملاكات، والإصلاح، فضلاً عن ممثلي مديرية الإعلام والتوعية الوطنية.

وأضاف البيان، أن الاجتماع شهد استضافة ثلاثة أساتذة من جامعة صلاح الدين المتخصصين في مجال اللغة والمصطلحات، حيث جرى مناقشة "مسودة مشروع المصطلحات العسكرية" وبحث سبل صياغتها وتوحيدها داخل وزارة البيشمركة وفق أسس علمية وعسكرية دقيقة.

وأشار البيان إلى أن المشروع لا يزال قيد التداول، ومن المقرر في المستقبل القريب تأسيس مركز متخصص أو مؤسسة علمية داخل هيكلية الوزارة، تُعنى بحماية هوية اللغة الكوردية وضبط المصطلحات المستخدمة داخل قوات البيشمركة بما يضمن دقة التعبير والحفاظ على الخصوصية القومية للمؤسسة.