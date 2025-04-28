البيشمركة تطلق أول نظام للضمان الصحي (صور)

شفق نيوز/ اطلقت، اليوم الاثنين، المنصة العامة للصحة الخاصة بقوات البيشمركة، وذلك من قبل وزارة بالتنسيق مع قوات التحالف.

وقال المدير الطبي ورئيس منصة الضمان الصحي في وزارة البيشمركة شاخوان أنور، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المنصة مخصصة للمعلومات الصحية والتدريب الطبي، حيث توفر قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للصحة والسلامة لمنتسبي قوات كوردستان، سواء في أوقات الحرب أو السلم، بحيث يتم رصد أي حالة صحية أو إصابة لأي عنصر، وتُرسل المعلومات فوراً إلى الإدارة العامة للصحة لتقديم الإرشادات اللازمة بشأن خطط العلاج".

من جهته، أوضح رضا إسماعيل، المدير العام للصحة العامة بوزارة البيشمركة، أن "بدء تفعيل هذه المنصة الطبية يمثل اليوم خطوة جديدة في خدمة صحة مقاتلي البيشمركة".

وأضاف أن "قوات البيشمركة هي أول قوة مسلحة في العراق تمتلك نظام الضمان الصحي متكاملًا، حيث لم يعد عناصر البيشمركة بحاجة للقلق بشأن فقدان بياناتهم الصحية، فبفضل هذا النظام الرقمي، تدخل معلوماتهم ضمن منظومة حكومة إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "اليوم، هذا النظام يشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي العسكري على مستوى العراق، مع وجود 85 فريقاً طبياً جاهزاً، وسيتم خلال فترة قصيرة تعميم النظام على جميع الفرق والألوية والوحدات العسكرية لتوفير بيانات طبية دقيقة عن صحة عناصر البيشمركة".

بدوره، قال وزير البيشمركة شورش إسماعيل خلال المؤتمر، إن وزارته مرت "بظروف مليئة بالصعوبات، لكننا اليوم حققنا عشرات المكاسب كانت لها فوائد كبيرة في تعزيز البنية العسكرية".

وتابع إسماعيل، حديثه قائلاً: "فقد أنشأنا الآن منطقتين للقيادة العسكرية، وشكلنا ست فرق مشتركة، وسيتم تنظيم جميع قوات البيشمركة ضمن إحدى عشرة فرقة عسكرية ومنطقتين للقيادة العسكرية في منطقتين جغرافيتين، وهذا جزء من عملية توحيد قوات البيشمركة".

ويُعد نظام الضمان الصحي الرقمي مشروعاً أطلقته وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة "سبيد الأمريكية"، ويهدف إلى تسجيل المعلومات الصحية لكافة الوحدات العسكرية في كوردستان بشكل متكامل ومنظم.