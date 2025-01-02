البيشمركة تطلق دفاتر صحية لعلاج ذوي الشهداء والجرحى العسكريين

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مستشفى البيشمركة العسكري في أربيل، يوم الخميس، عن المباشرة بتقديم الأدوية الطبية للمرضى والجرحى العسكريين شهرياً.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد انتهاء عطلة رأس السنة ستفتح إدارة المستشفى دفاتر للجرحى والمرضى العسكريين لغرض إعطائهم الأدوية شهرياً".

ودعت إدارة المستشفى الجرحى من قوات البيشمركة وذوي الشهداء والمرضى العسكريين إلى مراجعة المستشفى في أربيل لتسجيل أسمائهم وفتح دفاتر طبية لهم.