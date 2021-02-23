البيشمركة تطالب واشنطن بمزيد من الدعم المالي لقواتها

شفق نيوز/ طالب وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل، اليوم الثلاثاء بزيادة الاستحقاقات المالية المخصصة من امريكا والتحالف الدولي لقوات البيشمركة وضمان توزيعها بشكل يشمل جميع القوات لتتمكن من مواجهة تهديدات الارهابيين الان وفي المستقبل.

وجاء في بيان لوزارة البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير شورش اسماعيل بحث، خلال اجتماع مع مسؤول مكتب التنسيق الامني الأمريكي في العراق الكولونيل فورهيس ومسؤول مكتب اقليم كوردستان الكولونيل جوليات والوفد المرافق لهما، مسألة الاستحقاقات المالية الخاصة بقوات بيشمركة كوردستان، مطالبا باستمرار وتوسيع المساعدات والمعونات المالية لجميع القوات.

واضاف البيان ان" الاجتماع شهد التحاور بشأن اخر التطورات والتحديات التي يشكلها ارهابيو داعش في العراق والمنطقة"، مبينا ان المجتمعين تناولوا "تزايد تهديدات داعش والمجموعات الارهابية الاخرى وهو ما يتطلب منعها بسرعة".

وقال الوزير اسماعيل إن وزارته "حذرت مرارا بشأن مخاطر داعش الذي يقوم حاليا بعملياته الارهابية بتكتيك وشكل مختلف"، مضيفا ان المساعدات التي تقدمها امريكا وقوات التحالف تستحق الاشادة والاهتمام الكبير لمواجهة تهديدات الارهابيين الان وفي المستقبل.

وبشأن المساعدات الامريكية لقوات البيشمركة، طالب اسماعيل بان "تشمل الرواتب والاستحقاقات المالية الامريكية جميع قوات بيشمركة كوردستان بشكل يراعي المساواة والعدالة في توزيع الرواتب لجميع القوات من دون اي تمييز".

من جانبه، تعهد الكولونيل فورهيس "بالاستعجال في هذا الطلب وبعد الدراسة سيتم ابلاغ الوزارة بنتائج الدراسة"، مضيفا انهم يتفهمون الاهتمام بحياة ومعيشة البيشمركة ويعملون بجدية لتحسينها.

كما اشار البيان الى ان الاجتماع شهد أيضا التباحث بشكل وافٍ حياة ومعيشة قوات البيشمركة وهو ما يبعث على الامل.

ونوه البيان ان الاجتماع قرر "زيادة التنسيق والعمل المشترك بين قوات التحالف وقوات البيشمركة والجيش العراقي وان تكون المساعي تتجه نحو القضاء بشكل جذري على الارهابيين وتحطيمهم".