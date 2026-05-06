البيشمركة تطالب شمولها بقوانين وامتيازات القوات العراقية

شفق نيوز- اربيل

بحث رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عوزير، يوم الأربعاء، مع عضوي لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي شيروان دوبرداني وچیمن بارزاني، شمول قوات البيشمركة بالقوانين والامتيازات الخاصة بالقوات الأمنية العراقية.

وذكرت وزارة البيشمركة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء الذي عقد في ديوان الوزارة باربيل، تناول تعزيز العلاقات بين وزارة البيشمركة ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية التنسيق القانوني بما يضمن انعكاس القرارات والقوانين المتعلقة بالقوات الأمنية على قوات البيشمركة، باعتبارها جزءاً أساسياً من المنظومة الدفاعية العراقية.

وأشار البيان إلى أن جانباً آخر من المباحثات تناول مشاريع القوانين الخاصة بالخدمات والامتيازات الممنوحة للقوات المسلحة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون قوات البيشمركة، إلى جانب القوات العراقية الأخرى، جزءاً أساسياً من المستفيدين من تلك الامتيازات ومشاريع القوانين الجديدة.