البيشمركة تضع "ضوابط إعلامية" لمنتسبيها والديمقراطي الكوردستاني يدين هجوم سوران

شفق نيوز- أربيل

أصدرت وزارة البيشمركة، مساء اليوم الثلاثاء، مجموعة تعليمات وضوابط لمنتسبيها كافة تتعلق بالتصريحات الإعلامية والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أدان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الهجوم الذي استهدف مواقع قوات البيشمركة في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "لا يُسمح بأي شكل من الأشكال لوسائل الإعلام بالدخول إلى المقرات والمواقع العسكرية، وبهذا الصدد نطالب القنوات والوسائل الإعلامية بالابتعاد عن التقاط الصور ومقاطع الفيديو للمقرات العسكرية".

وتابعت: "يُمنع منعاً باتاً الإدلاء بالتصريحات أو إعطاء المعلومات لوسائل الإعلام من قبل القادة والضباط والبيشمركة، ويُمنع نشر الصور، مقاطع الفيديو، والمعلومات الخاصة بالخنادق والمقرات على شبكات التواصل الاجتماعي".

ولفتت إلى أنه "من أجل حماية أمن المعلومات، يرجى إرسال رابط أي صفحة أو حساب ينتحل اسم البيشمركة وينشر معلومات عسكرية إلينا، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم عبر الجهات المختصة".

وبينت أن "أي ضابط أو منتسب في البيشمركة يخالف هذه التعليمات، سيواجه أشد العقوبات العسكرية والإدارية، وسيكون هناك مراقبة دقيقة لمواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن".

وأكملت الوزارة: "يجب على ضباط الإعلام والتوعية في الوحدات العسكرية، والعمليات، والاستخبارات، المراقبة الدقيقة لتحركات البيشمركة والضباط كافة، وكذلك تعميم ونشر هذه التعليمات".

وختمت بالقول: "المديرية العامة للإعلام والتوعية الوطنية ستراقب مواقع التواصل الاجتماعي بدقة لرصد أي مخالفة لهذه النقاط، واتخاذ الإجراءات العسكرية والقانونية بالتنسيق مع المراجع العليا".

إلى ذلك أدان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني الهجوم الذي استهدف، صباح اليوم، مواقع قوات البيشمركة في إدارة سوران المستقلة بإقليم كوردستان.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "ندين بشدة هذا الهجوم غير المشروع وغير المبرر الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء، واستهدف قوات البيشمركة في حدود إدارة سوران المستقلة، والذي أسفر، للأسف، عن استشهاد وإصابة عدد من البيشمركة الأبطال. ونعبر عن خالص تعازينا لعوائل الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأوضح أن "إقليم كوردستان لم يكن يوماً جزءاً من الصراعات والتوترات، ودعا باستمرار جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار والتفاهم، كما أكد دائماً على سياسته السلمية. إلا أنه، ومنذ اندلاع الأزمات في المنطقة، تعرض الإقليم لعدة هجمات غير مبررة وعدائية، كان آخرها هجوم فجر اليوم بالصواريخ الإيرانية".

وتابع المكتب السياسي: "نحن ننظر بقلق بالغ إلى هذه التطورات، ونتطلع إلى أن تقوم الحكومة الاتحادية والجهات المعنية، في أسرع وقت، بوضع حد لهذه الاعتداءات على أراضي إقليم كوردستان، والقيام بواجبها الدستوري في حماية المواطنين وسيادة العراق وإقليم كوردستان".

ودعا المكتب، جميع القوى والأطراف الكوردستانية إلى "توحيد الموقف والتكاتف في مواجهة هذه التطورات، وإظهار موقف وطني موحد تجاه هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف مواطني الإقليم وأراضيه".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، سقوط 36 ضحية من عناصرها جراء قصف بصواريخ باليستية طال مقر الفرقة السابعة مشاة التابعة للمنطقة الأولى، بالإضافة إلى وحدات من الفرقة الخامسة مشاة ضمن حدود إدارة منطقة "سوران" المستقلة، واصفة إياه بـ"هجومٍ غادرٍ ينضح بالخيانة نُفذ بـ6 صواريخ باليستية إيرانية".