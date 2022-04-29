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البيشمركة تصد هجوما لداعش بأطراف إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-29T07:56:35+0000
البيشمركة تصد هجوما لداعش بأطراف إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد اللواء 144 في قوات البيشمركة، اليوم الجمعة، بإحباط هجوم شنه تنظيم داعش في حدود منطقة "زنانه" في قضاء كفري التابع لإدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان.

وذكر اللواء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في الساعة العاشرة من ليلة 28 على 29 من شهر نيسان/أبريل الجاري هاجم مسلحو داعش ربايا الفوج الأول في اللواء 144، مضيفا أن قوات البيشمركة تصدت لهم وأجبرت المهاجمين على العودة إلى أوكارهم.

وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن أية أضرار في صفوف قوات البيشمركة.

ووفقا للواء في بيانه فإن داعش كان يروم من هجومه هذا إسقاط شهداء بين صفوف البيشمركة كما في عيد الفطر، وشهر رمضان السابقين.

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