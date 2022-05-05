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البيشمركة تصد هجوماً ثانياً لتنظيم داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-05T22:21:44+0000
البيشمركة تصد هجوماً ثانياً لتنظيم داعش

شفق نيوز/ خلية الإعلام والتوعية في وزارة البيشمركة، يوم الجمعة، عن صد هجوم هو الثاني من نوعه، شنه عناصر من تنظيم داعش على قوات البيشمركة.

وذكرت الخلية في بيان، إن الهجوم وقع في تمام الساعة ٢٢٠٠ يوم ٥ آيار ٢٠٢٢، على حاجز للواء ١٨ مشاة قوات البيشمركة في نقطة داره بزماره شمال شرق جبل قرجوخ.

وأضاف أن قوات البيشمركة ردت على هجوم الإرهابيين وتمكنوا من إبعادهم، مما تسبب بإصابة عنصر من البيشمركة حالته مستقرة.

ومساء الخميس، صدت قوات البيشمركة لهجوم شنه عناصر من داعش بسلاح قناص على موقع تابع للواء 10 مشاة للقوات البيشمركة ضمن حدود محور جنوب قضاء بردي (التون كوبري)، الفاصل بين كركوك وأربيل.

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