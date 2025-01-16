البيشمركة تصدر قرارات صارمة بخصوص النشر على مواقع التواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ أصدرت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، قرارات وتوصيات شددت على امتناع قادتها وضباطها من نشر المقاطع المصورة في مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن نشر التعليقات والمنشورات غير اللائقة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بهدف تنظيم مهام وأعمال الاعلام والسيطرة على فوضى الصور والمقاطع المصورة (الفيديوهات) والاستعراض بالزي العسكري بشكل غير صحيح وكذلك وفتح الصفحات والحسابات غير الرسمية خارج الأطر القانونية والتعليمات، فإن الوزارة أصدرت عددا من القرارات والتوصيات.

وأوضح البيان؛ أن أول تلك القرارات هو منع جميع أنواع المنشورات أياً كان نوعها من أنواع العرض والتعبير عن الذات بطريقة تسيء إلى الأنشطة الشخصية للضباط والقادة والبيشمركة بالزي العسكري في القواعد والمقرات العسكرية والتي تسيء إلى كرامة وشخصية قادة وضباط البيشمركة.

كما منعت وزارة البيشمركة جميع أنواع التشهير على شبكات التواصل الاجتماعي "تعليقات أو منشورات غير لائقة ومنشورات صور غير لائقة"، إذ يواجه مرتكبها العقوبة القانونية وسيتم تسليمه إلى المحكمة العسكرية، لافتة إلى ان أي ضابط أو بيشمركة يقوم بهذه الأمور بما يتجاوز التعليمات الواردة في الأمر سيواجه عقوبة قانونية وسيتم تقديمه إلى المحكمة العسكرية.

واشار البيان الى انه اي قائد او ضابط في البيشمركة يقوم بالأعمال المذكورة في النقاط السابقة من القرار ستتم معاقبته، مؤكدا ان المديرية العامة للمعلومات والمديرية العامة لاستخبارات البيشمركة ستقوم بمتابعة هذا الموضوع بشكل مستمر.

ووجه البيان كلا من المديرية العامة للإعلام واستخبارات البيشمركة التحقيق في الصفحات الوهمية والمجهولة التي تسيء إلى سمعة البيشمركة والقادة العسكريين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مبينا انه إذا كانوا عسكريين فسيتم التعامل معهم وفق قانون العقوبات العسكري، وإذا كانوا مدنيين فستتم تحريك الدعاوى ضدهم من خلال الدائرة القانونية في وزارة البيشمركة.