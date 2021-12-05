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البيشمركة تصدر توضيحاً حول ادعاء بمنعها التصدي لداعش في مخمور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-05T05:25:05+0000
البيشمركة تصدر توضيحاً حول ادعاء بمنعها التصدي لداعش في مخمور

شفق نيوز/ أصدرت قوات 80 في البيشمركة يوم الأحد توضيحا حول تصريحات متداولة على وسائل التواصل لشخص عرّف نفسه بأنه قائد متطوع لقتال داعش في قضاء مخمور الذي تعرض إلى هجوم لتنظيم داعش اسفر عن سقوط ضحايا من قوات البيشمركة والمدنيين.

وهذا الشخص يُدعى "غازي فيصل" ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني اتهم بتسجيل فيديوي تناقلتها صفحات على التواصل الاجتماعي، قوات 80 بمنعها قتال داعش في القضاء المذكور لأغراض سياسية.

وقالت قوات 80 في بيان، إن هذا الشخص "أدلى بتصريحات غير حقيقة، وغير دقيقة ضد قواتنا"، موضحة أنه أدعى ان قوات 80 لا تسمح له بقتال داعش، واتهمها بأنها تساند التنظيم في المنطقة.

وذكرت أيضا "نعلن أن مثل هذا الخطاب الملفق لا أساس له ولا يتوافق بأي شكل من الأشكال مع روح الأخوة والبيشمركة والنضال الكوردي.

كما أشار البيان إلى أن هذا الشخص اذا كان يعتبر نفسه شجاعا ويريد حقا محاربة داعش، فإن الطريق لم يُغلق بوجهه، فليأتِ وسنقدم له المساعدة للوصول الى خطوط المواجهة مع التنظيم.

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