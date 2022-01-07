البيشمركة تصدر بياناً بشأن إطلاق صواريخ على مواقعها في كركوك

شفق نيوز/ أصدرت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان بياناً أوضحت فيه ملابسات إطلاق صواريخ على مواقع قواتها المتمركزة على حدود محافظتي كركوك وأربيل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في تمام الساعة ٠٧:٢٥ مساءً تم اطلاق مجموعة صواريخ كاتيوشا من الجانب الشرقي والجنوبي لناحية بردي (آلتون كوبري) بشكل عشوائي وباتجاه سواتر قوات البيشمركة ضمن حدود المحور الخامس".

وأضافت أن "الصواريخ سقطت خارج اماكن تواجد البيشمركة ولم تصب مواقع البيشمركة ولم تسفر عن اية اضرار بالأرواح ولا الاضرار المادية".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن قوات البيشمركة باشرت بالتحقيق الأولي في الهجوم.

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن مجهولين أطلقوا ٧ صواريخ على مواقع البيشمركة شمالي ناحية آلتون كوبري في أطراف محافظة أربيل، دون وقوع إصابات أو أضرار، في حين قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان في بيان إن عدد الصواريخ كان ثمانية.