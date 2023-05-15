البيشمركة تشرك ضباطها بدورة لكلية الأركان في بغداد (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إجراء اختبارات لمجموعة من ضباط البيشمركة من مختلف الوحدات لغرض إشراكهم في الدورة 84 لكية الأركان التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن لجنة التقييم في وزارة البيشمركة أجرت اليوم الاثنين، وتحت إشراف رئيس أركان وزارة البيشمركة العميد ركن عيسى عزير، وبحضور أمين سر رئاسة الأركان اللواء حافظ محمد علي، اختبار التخرج لعدد من الضباط من مختلف وحدات قوات البيشمركة، بإشراف لغرض قبولهم ودراستهم في الدورة 84 من كلية الأركان العراقية.

وأشار البيان إلى أن "رئاسة الأركان كانت قد طرحت إجراءات القبول والاستعداد لهذا الاختبار من أجل قبول عدد من ضباط قوات البيشمركة في الدورة 84 لكلية الاركان في العراق، بإشراف أمين سر رئاسة الأركان ولجنة خبيرة من ضباط البيشمركة، لأجل المشاركة في الدورة المذكورة.

ونوه إلى أن قبول ومشاركة ضباط البيشمركة للدراسة في كلية الأركان ببغداد كان بناء على قرار وتوصية رئيس أركان وزارة البيشمركة.