البيشمركة ترصد كارثة بيئية في مياه سد الموصل (صور)

شفق نيوز- دهوك

أعلنت دائرة قوات البيشمركة لحماية البيئة، يوم الثلاثاء، عن نفوق مئات الآلاف من الأسماك على ضفاف بحيرة سد الموصل جنوب محافظة دهوك.

وقال مسؤول قوات الطوارئ في الدائرة رمضان سياري، لوكالة شفق نيوز، إن كميات كبيرة من الاسماك بمختلف انواعها واحجامها وجدت نافقة على ضفاف البحيرة وخاصة في منطقة خراب ديم التابعة لقضاء سميل غرب دهوك.

وأرجع سياري أسباب هذه الظاهرة، الى ثلاث نقاط رئيسية أولها قيام بعض الأشخاص برمي السم في المياه بهدف الصيد، وثانيها احتمال انتشار مرض معد بين الأسماك.

اما السبب الثالث فيتعلق، وفق المسؤول، باطلاقات المياه التي قامت بها الدولة التركية على نهر دجلة ما أثر على التوازن البيئي في البحيرة.

واضاف ان قرار منع الصيد خلال الأشهر الثلاثة الماضية لم يحقق الغرض المطلوب حيث جاءت هذه الحادثة لتلحق ضررا كبيرا بالثروة السمكية في محافظة دهوك.

وأكد سياري أن دائرته ستاخذ عينات من الأسماك النافقة وترسلها الى المختبرات المختصة من أجل تحديد السبب الدقيق وراء نفوق هذه الأعداد الكبيرة.

ويقع سد الموصل، الذي يعد أكبر سد في العراق، على نهر دجلة ( 50 كم شمال مدينة الموصل)، ويمتد موقع السد بين محافظتي نينوى ودهوك، إذ تتبع واجهته الرئيسية إدارياً إلى نينوى، بينما تقع بعض امتداداته المائية وضفاف بحيرته داخل حدود محافظة دهوك.

شُيد السد في ثمانينيات القرن الماضي لأغراض تنظيم المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، ويشكل اليوم خزاناً استراتيجياً مهما للمياه في العراق، إضافة إلى كونه مورداً حيوياً للثروة السمكية، ما يجعل أي تغيرات أو كوارث بيئية فيه ذات أثر مباشر على سكان المحافظتين والمناطق المحيطة.