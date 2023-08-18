البيشمركة ترصد تحركات لداعش بين ديالى وكوردستان

شفق نيوز/ كشف قائد عسكري في البيشمركة، يوم الجمعة، عن رصد تحركات لمفارز داعش بين اطراف ناحية جلولاء وقضاء خانقين الفاصلة بين حدود ديالى واقليم كوردستان.

وقال امر الفوج الثاني من اللواء الثالث للبيشمركة - المحور الاول المقدم جليل مام فائق لوكالة شفق نيوز، ان كاميرات الرصد الامنية والاهالي شاهدت تحركات لمفارز داعش وتنقلها بين مناطق حوض شمالي ناحية جلولاء 75 كم شمال شرق بعقوبة وقرى حدودية في اطراف قضاء خانقين.

وبين فائق ان عشرات الدواعش وضمن مفارز متحركة عدد عناصرها يتراوح 5-6 عناصر يتنقلون بين مناطق قرى شمالي جلولاء واطراف خانقين بشكل منفرد لتفادي ضربات جوية او اي حصار امني محتمل.

واشار فائق الى خلو قواطع البيشمركة بدءا من منطقة(باوه محمود) باطراف خانقين لنهاية حدود ناحية كوله جو التابعة لقضاء كلار مستدركا "بعض العناصر والجيوب الداعشية تتواجد على بعد 4 كم اطراف ناحية كوله جو.

وترابط قوات البيشمركة في المناطق المشتركة بين خانقين وأطراف مناطق قضاء كلار التابع لإقليم كوردستان وتحكم سيطرتها التامة على تلك القواطع منذ سنوات طويلة.

ونجحت قوات البيشمركة في شهر كانون الأول من العام 2021 في تطهير جميع القواطع الساخنة بين إقليم كوردستان واطراف ديالى وصلاح الدين باستثناء قواطع شاغرة أمنيا ووعرة جغرافيا في اطراف طوز خورماتو بسبب الامتدادات الجبلية الشاسعة والمعقدة.