البيشمركة ترد على "مزاعم" مساعدة القوات التركية ضد العمّاليين

شفق نيوز/ أصدرت رئاسة أركان البيشمركة، يوم الأحد، توضيحاً بشأن ما يدور في وسائل إعلام من أنباء حول مساعدة قوة منها للقوات التركية في قتال حزب العمال الكوردستاني ضمن جبال العمادية والزاب بمحافظة دهوك.

وكانت وسائل إعلامية مقربة من حزب العمال الكوردستاني، قد نشرت مقطعاً فيديوياً يظهر عدداً من السيارات ادعت أنها للبيشمركة وهي تساعد وتسهل للقوات التركية مقاتلة العماليين في جبال العمادية والزاب.

وأكدت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا أمر عار عن الصحة"، موضحة أن "إقليم كوردستان يعد كيانا سياسيا ودستوريا وهو نتاج تضحيات شعب كوردستان ومنذ تأسيس هذا الكيان كان الحزب يشكل تهديدا دائما عليه".

وأضافت أن "حزب العمال كان سبباً في منع إعمار مئات القرى وقاموا أيضاً بتغيير أسماء القرى والمناطق هذه واستبدالها بأسماء غريبة وقاموا أيضاً بزرع الألغام في العديد من الطرق والأودية، ما يشكل خطراً كبيراً على أهالي المنطقة"، مشيرة إلى أن "كل هذه الأفعال والممارسات من قبل الحزب أجبرت الكثير من أهالي هذه المناطق على بيع ممتلكاتهم والخروج منها".

وأكدت رئاسة أركان البيشمركة، أن "قواتها من حقها أن تمارس سلطتها على هذه الأراضي التابعة إلى إقليم كوردستان، وأن تقوم بواجبها في حماية المواطنين".

وتساءلت: "بأي حق يأتي حزب العمال إلى هذه المناطق ويعطي التبرير للقوات التركية للدخول إليها ؟ .. ولماذا لا يعودون إلى الداخل التركي ويكفون عن تشكيل التهديد لأهالي إقليم كوردستان".