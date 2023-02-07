البيشمركة ترحب بتأكيد التحالف الدولي وامريكا على تنفيذ مذكرة التفاهم بين اربيل وواشنطن

شفق نيوز/ رحبت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بتأكيد التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب والقنصلية العامة الامريكية في اربيل، على استمرار التعاون والتنسيق معها ومواصلة إمدادها المساعدات.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها ترحب ببيان التحالف الدولي في اقليم كوردستان والقنصلية العامة الامريكية في اربيل بالتعاون والتنسيق بينها وبين وزارة البيشمركة، مثمنة اصرارهما على تنفيذ نقاط مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الامريكية والإقليم خصوصا في مجال الاصلاح.

كما اعرب البيان عن شكر الوزارة لرئاسة وحكومة الاقليم اللذان يدعمان ويساندان العملية.

وأضاف البيان ان الوزارة تعمل باستمرار في عملية الاصلاح وتنفيذ نقاط مذكرة التفاهم المشتركة.