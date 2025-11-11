البيشمركة تدين الاعتداء على شاب كوردي حمل علم كوردستان في كركوك

شفق نيوز- أربيل

دانت وزارة البيشمركة، يوم الثلاثاء، الاعتداء على شباب كوردي حمل علم كوردستان في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ندين بشدة التصرف غير اللائق الذي قام به أحد أفراد الجيش العراقي بإعتداء على شاب كوردي في قضاء طوز خورماتو، لمجرد أنه كان يحمل علم كوردستان".

وأضافت "هذا انتهاك واضح لحقوق الإنسان، علم كوردستان هو رمز لهوية كوردستان وفخرها، وهو ما أقرّه الدستور في العراق الفيدرالي الديمقراطي، ولا ينبغي لأحد أن يكون هدفًا للعنف أو الإساءة بسبب حمله لهذا العلم".

ودعت الجهات القانونية وقيادة العمليات المشتركة العراقية الى "اتخاذ خطوات سريعة والتحقيق بجدية في هذا الحادث وتقديم المسؤولين عن هذا الفعل للعدالة ومنع تكرار هذه الأفعال غير المرغوب فيها، التي لا تخدم السلام والتعايش بين المكونات".