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البيشمركة تدعو لإنهاء الفراغ الأمني في مناطق النزاع بتشكيل قوة مشترك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-01T07:25:38+0000
البيشمركة تدعو لإنهاء الفراغ الأمني في مناطق النزاع بتشكيل قوة مشترك

البيشمركة تدعو لإنهاء الفراغ الأمني في مناطق النزاع بتشكيل قوة مشترك 

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