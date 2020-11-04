البيشمركة تخرج عن صمتها بعد أنباء استقالة وزيرها﻿

شفق نيوز/ نفت وزارة البيشمركة، يوم الأربعاء، استقالة وزيرها شورش اسماعيل من منصبه.

وذكرت الوزارة في بيان، "بعض وسائل الإعلام غير المعروفة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزير البيشمركة قدم استقالته، وهنا نريد أن نعلن للجميع ان هذه الأنباء ملفقة وعارية عن الصحة وننفيها بشكل قاطع".

واضاف "نتمنى في الاوضاع الحالية ان تلتزم المؤسسات الاعلامية بالمعايير الصحفية وان وتؤدي دورا ايجابيا في حماية امن واستقرار إقليم كوردستان".

وفي الوقت نفسه، نفت مصادر مسؤولة في وزارة البيشمركة، لوكالة شفق نيوز، حدوث خلاف من جهة الوزير خلال اجتماع حكومة الإقليم اليوم الأربعاء، بسبب التوتر الأخير بين البيشمركة وحزب العمال الكوردستاني.







