البيشمركة تحرر 3 رعاة أغنام من "داعش" قرب طوزخورماتو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في قضاء طوزخورماتو ضمن محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بأن قوة من البيشمركة حررت ثلاثة رعاة أغنام من عناصر تنظيم "داعش".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء التاسع واللواء الثاني والثلاثين من البيشمركة تحركت بعد تلقيها معلومات عن وجود حالة خطف طالت ثلاثة رعاة أغنام من قبل عناصر داعش قرب قرية دوراجي في منطقة داوودة التابعة لقضاء طوزخورماتو (75 كم شرق صلاح الدين)".

وأضاف المصدر، أن "تعاون أهالي القرى مع قوة البيشمركة ساهم بتحرير الرعاة الذين تركهم الخاطفون في إحدى مضافاتهم وفروا إلى جهة مجهولة في المنطقة التي هي جزء من الفراغ الأمني بين القوات الأمنية العراقية الاتحادية وقوات البيشمركة".