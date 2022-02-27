سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البيشمركة تحذر عناصرها من "التقاط الصور وفتح البث المباشر" اثناء الواجب العسكري

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-27T18:26:09+0000
البيشمركة تحذر عناصرها من "التقاط الصور وفتح البث المباشر" اثناء الواجب العسكري

شفق نيوز/ حذرت وزارة البيشمركة، اليوم الاحد، عناصرها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كالتقاط الصور وفتح البث المباشر اثناء اداء الواجب العسكري.  

وقال إعلام وزارة البيشمركة ، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مدير قسم الإعلام والتوعية للواء الرابع مشاة بوزارة البيشمركة قام بزيارة ميدانية من اجل تفقد مقرات ومواقع وربايا الأفواج التابعة للواء نفسها، مبيناً أن الهدف من الزيارة كانت ابداء واطلاع مجموعة من التعليمات الجديدة وتوعيتهم حيال بعض المسائل السلبية كي لاتكون ظاهرة بين البيشمركة، ومنها استعمال وسائل التواصل الإجتماعي اثناء الواجب العسكري وخاصة التقاط الصور وفتح البث المباشر والذي يعتبر من المحظورات وخلافاً للتعليمات والضوابط العسكرية.

وبين البيان، أنه تم توعية البيشمركة بخصوص المواد المخدرة وابلاغ القيادة فور الكشف عنها أثناء أداء الواجب،  كما تم الحث على تعليمات جديدة ومهمة جداً منها حسن المعاملة والتصرف مع المواطنين العزل والمدنين لكي تكون ملائماً مع المباديء العسكرية السامية والقوانين المدنية ايضاً.

 

related

قرار جديد يخص المتقاعدين من البيشمركة

Date: 2019-11-14 16:34:13
قرار جديد يخص المتقاعدين من البيشمركة

بغداد وأربيل تبحثان التنسيق المشترك بين الجيش والبيشمركة

Date: 2022-02-07 13:47:07
بغداد وأربيل تبحثان التنسيق المشترك بين الجيش والبيشمركة

البيشمركة تخرج عن صمتها بعد أنباء استقالة وزيرها﻿

Date: 2020-11-04 14:18:50
البيشمركة تخرج عن صمتها بعد أنباء استقالة وزيرها﻿

البيشمركة والجيش العراقي يتفقان على تشكيل لواءين مشتركين في مناطق التماس

Date: 2021-08-12 12:18:27
البيشمركة والجيش العراقي يتفقان على تشكيل لواءين مشتركين في مناطق التماس

قصف صاروخي يستهدف البيشمركة على حدود كركوك - أربيل

Date: 2021-03-29 18:43:29
قصف صاروخي يستهدف البيشمركة على حدود كركوك - أربيل

رئيس اركان البيشمركة: تدريب قواتنا من قبل التحالف الدولي سيستمر

Date: 2019-07-05 10:31:33
رئيس اركان البيشمركة: تدريب قواتنا من قبل التحالف الدولي سيستمر

بـ3 معسكرات.. البيشمركة تباشر بتدريب افرادها لتعزيز القدرات القتالية

Date: 2021-12-12 12:14:39
بـ3 معسكرات.. البيشمركة تباشر بتدريب افرادها لتعزيز القدرات القتالية

بيان جديد للبيشمركة عن "اعتداء" PKK يطالب بغداد بالتدخل

Date: 2021-06-05 12:35:43
بيان جديد للبيشمركة عن "اعتداء" PKK يطالب بغداد بالتدخل