البيشمركة تحذر عناصرها من "التقاط الصور وفتح البث المباشر" اثناء الواجب العسكري

شفق نيوز/ حذرت وزارة البيشمركة، اليوم الاحد، عناصرها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كالتقاط الصور وفتح البث المباشر اثناء اداء الواجب العسكري.

وقال إعلام وزارة البيشمركة ، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مدير قسم الإعلام والتوعية للواء الرابع مشاة بوزارة البيشمركة قام بزيارة ميدانية من اجل تفقد مقرات ومواقع وربايا الأفواج التابعة للواء نفسها، مبيناً أن الهدف من الزيارة كانت ابداء واطلاع مجموعة من التعليمات الجديدة وتوعيتهم حيال بعض المسائل السلبية كي لاتكون ظاهرة بين البيشمركة، ومنها استعمال وسائل التواصل الإجتماعي اثناء الواجب العسكري وخاصة التقاط الصور وفتح البث المباشر والذي يعتبر من المحظورات وخلافاً للتعليمات والضوابط العسكرية.

وبين البيان، أنه تم توعية البيشمركة بخصوص المواد المخدرة وابلاغ القيادة فور الكشف عنها أثناء أداء الواجب، كما تم الحث على تعليمات جديدة ومهمة جداً منها حسن المعاملة والتصرف مع المواطنين العزل والمدنين لكي تكون ملائماً مع المباديء العسكرية السامية والقوانين المدنية ايضاً.