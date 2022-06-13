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البيشمركة تحذر: حدود واجواء العراق غير مسيطر عليها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-13T08:35:15+0000
البيشمركة تحذر: حدود واجواء العراق غير مسيطر عليها

شفق نيوز/ حذر امين عام وزارة البيشمركة جبار ياور، يوم الإثنين، من ان حدود العراق واجواءه مع دول الجوار غير مسيطر عليها، مشيراً الى أن ذلك يعود الى عدة اسباب أبرزها الحرب مع "الإرهاب".

 وقال ياور لوكالة شفق نيوز، إن "التجاوزات على الحدود والأجواء العراقية لم تعالج من قبل الحكومة العراقية حتى الان بسبب الانشغال بمحاربة الجماعات الإرهابية منذ عام 2004 وحتى الآن".

واشار الى "عدم امتلاك أسلحة متطورة ونظام راداري متطور لمواجهة الخروقات الجوية والطائرات المسيرة  الى جانب عدم قدرة القوات الجوية على تغطية الأجواء بشكل تام".

وتابع ياور، أن "بعض الأحزاب والجهات السياسية لديها قوات عسكرية واسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من السيطرة على تلك الجهات او الجماعات".

وأشار ياور إلى ان "الحكومة لن تتمكن من السيطرة على الحدود ما لم تحل المشاكل السياسية وتشكل حكومة جديدة قوية وقادرة على حل المشاكل الأمنية بكاملها في الحدود مع دول الجوار".

وعن وجود توغل للقوات الاتحادية ضمن قواطع البيشمركة او القوات الكوردية في كوردستان نفى ياور وجود أي "تجاوز او توغل" ضمن مسؤوليات القوات الكوردية في قواطعها الأمنية"، لافتا الى "وجود 3 الوية من شرطة حرس الحدود – المنطقة الأولى تابعة لوزارة الداخلية الاتحادية وتتواجد في إقليم كوردستان لحماية الحدود ومنع توغل القوات التركية الى الأراضي العراقية".

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