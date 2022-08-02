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البيشمركة تحدد موعد توحيد الوحدتين 70 و80 تحت مظلتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-02T18:06:03+0000
البيشمركة تحدد موعد توحيد الوحدتين 70 و80 تحت مظلتها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان عملية الاصلاح ماضية في الوزارة، مشيرة إلى أن توحيد قوات الوحدتين 70 و80 من قواتها سيتم خلال العام المقبل.

ونقل بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، عن معاون مدير عام الميرة في وزارة البيشمركة، العقيد فرمان فرهاد، قوله إنه تم اعادة التنظيم في مسألة إنهاء ظاهرة تعدد الرواتب والراتب غير القانوني، وحتى الآن تم إصدار 31 ألفاً و282 حساباً مصرفياً لضباط وعناصر البيشمركة وهم يتسلمون رواتبهم من المصارف.

واشار الى انه تم لغاية الآن توحيد 20 لواء من قوات البيشمركة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، وهناك لوائين في طور عملية التوحيد، لافتا إلى أنه من المقرر توحيد جميع قوات الوحدتين 70 و80 تحت مظلة وزارة البيشمركة العام المقبل.

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