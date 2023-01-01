البيشمركة تحدد الفراغات "الملتهبة" بين كوردستان وصلاح الدين

شفق نيوز/ حددت قوات البيشمركة، يوم الأحد، اماكن تواجد "بؤر ومفارز" داعش في الفراغات "الشاغرة والملتهبة" بين إقليم كوردستان وصلاح الدين، مؤكدة ان معالجتها تتطلب تنسيق مشترك وفاعل بين وزارتي الدفاع الاتحادية والبيشمركة.

وقال امر اللواء 144 من البيشمركة العميد جمال واراني لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وبؤر داعش تتواجد في قرى(شوراو وبلكانة سالم وبلكانة سادة وغرة) في المناطق الشاغرة بين حدود كوردستان وشرقي صلاح الدين".

وبين أن "أعداد عناصر داعش تتراوح بالعشرات مع تناقص وتزايد جراء تنقلها المستمر بين أطراف ديالى وكركوك وصلاح الدين"، موضحا أن "بؤر ومناطق داعش فراغات شاغرة ووعرة ومتموجة وخالية من القطعات الامنية".

وأشار وارني إلى أن "تواجد داعش ينحصر بنحو 25 -30 كم2 بين حدود كوردستان وصلاح الدين بعدما كان يتجاوز 37 كم2 إلا ان البيشمركة تمكنت من تطهير قريتي (بلكه وقوره شاي) ونشر فوجين من البيشمركة فيها للحد من نشاط وتحركات داعش في المناطق التي مازالت ملتهبة امنيا".

ولفت آمر اللواء 144 الى "تنسيق عال ومشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة"، راهنا تطهير بؤر داعش باطلاق العمليات الامنية للوائي التنسيق المشترك التي تم تشكيلها لإنهاء خطر الفراغات الشاغرة بالكامل".

وترابط الوية البيشمركة في الحدود الساخنة بين اقليم كوردستان وشرقي صلاح الدين لمواجهة تسلل عناصر داعش من حدود كركوك وحمرين وحماية المناطق السكنية من تعرضات وهجمات إرهابية غادرة.