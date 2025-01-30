البيشمركة تحتفي بتخرج "وحدة إسناد" في أربيل (صور)

شفق نيوز/ احتفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بتخرج "وحدة إسناد" جديدة لدعم قواتها.

وجرت مراسم تخرج "وحدة الإسناد" لقوات البيشمركة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بعد تلقي تدريبات أشرف عليها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش لمدة شهرين.

وكان رئيس أركان وزارة البيشمركة، الفريق الركن عيسى عُزير، أكد في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، أهمية التنسيق مع التحالف الدولي في سبيل محاربة الإرهاب وتعزيز الإصلاحات داخل الوزارة.

جاء ذلك خلال استقباله، الجنرال هام، قائد المستشارين العسكريين للتحالف في العراق، والوفد المرافق له، وفق بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وشارك في اللقاء الكولونيل راب براندستيتر، قائد قوات التحالف في إقليم كوردستان.

وناقش الجانبان تنفيذ خطة مشتركة لمحاربة الفكر المتطرف لتنظيم داعش، والتطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، بالإضافة إلى دعم عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة.

وأعرب الجنرال هام عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مؤكداً التزام التحالف الدولي بمواصلة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، أعلنت في وقت سابق، عن تنظيم العديد من الاجتماعات والنشاطات المشتركة مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، بهدف رفع مستوى جاهزية قواتها وتعزيز التنسيق بين مديرياتها.

يذكر أن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد قدم معدات وآليات عسكرية إلى قوات البيشمركة في سبيل الرفع من القدرات العسكرية والقتالية للبيشمركة، وتنميها وتطورها، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة اللوجستية.

ويؤكد التحالف الدولي في مناسبات عدة على استمراره في دعم قوات البيشمركة للحفاظ على المكاسب العسكرية ضد داعش ومواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.