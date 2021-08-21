سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البيشمركة تحبط هجوماً للعمال الكوردستاني شمالي أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-21T19:43:05+0000
البيشمركة تحبط هجوماً للعمال الكوردستاني شمالي أربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، إحباط هجوم بواسطة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني بواسطة عبوة ناسفة شمالي أربيل.

وجاء في بيان لمركز المعلومات التابع للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قسم الهندسة العسكرية التابع لقوات الاسناد الاولى في الوزارة قامت اليوم السبت، في حدود لواء المشاة السابع، في منطقة (زيني ورتي)  شمالي أربيل، بإبطال مفعول عبوة ناسفة عبارة عن جليكان يحتوي على 25 لترا من مادة (تي ان تي)".

واضاف البيان أن "الجليكان كان مربوطا بسلكين كهربائيين مع 29 مترا من فتيلة (كورنيكس)"، مبينا انه "تم اعداده للتفجير الا ان القسم أبطل مفعول العبوة".

واشار البيان الى انه "وفقا للتحقيقات الاولية فان الشبهات جميعها تشير الى ان قوات حزب العمال الكوردستاني تقف وراء زرع العبوة الناسفة".

ويشن مقاتلو حزب العمال الكوردستاني المعارضون لتركيا هجمات متكررة على قوات البيشمركة في إقليم كوردستان، كما يرفضون مغادرة أراضي الإقليم الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا.

related

تبادل إطلاق النار بين البيشمركة وحزب العمال

Date: 2021-05-06 07:05:53
تبادل إطلاق النار بين البيشمركة وحزب العمال

البيشمركة تفتتح مركزاً لتعلم اللغات الاجنبية

Date: 2019-10-14 20:09:46
البيشمركة تفتتح مركزاً لتعلم اللغات الاجنبية

قصف صاروخي يستهدف البيشمركة على حدود كركوك - أربيل

Date: 2021-03-29 18:43:29
قصف صاروخي يستهدف البيشمركة على حدود كركوك - أربيل

في هجوم جديد.. تبادل لإطلاق النار بين البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2020-11-04 14:55:45
في هجوم جديد.. تبادل لإطلاق النار بين البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

اندلاع اشتباكات بين البيشمركة والعمال الكوردستاني شمال دهوك

Date: 2021-07-24 11:02:14
اندلاع اشتباكات بين البيشمركة والعمال الكوردستاني شمال دهوك

أول تعليق من حزب العمال بعد التوتر مع البيشمركة

Date: 2020-11-04 16:07:30
أول تعليق من حزب العمال بعد التوتر مع البيشمركة

هجوم ثالث خلال يوم.. حزب العمال يهاجم حماية بئر نفطية شمالي دهوك

Date: 2020-11-04 17:07:04
هجوم ثالث خلال يوم.. حزب العمال يهاجم حماية بئر نفطية شمالي دهوك

حزب العمال يتبنى رسمياً تفجيرين استهدفا قوات البيشمركة

Date: 2020-11-04 17:53:10
حزب العمال يتبنى رسمياً تفجيرين استهدفا قوات البيشمركة