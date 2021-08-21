البيشمركة تحبط هجوماً للعمال الكوردستاني شمالي أربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، إحباط هجوم بواسطة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني بواسطة عبوة ناسفة شمالي أربيل.

وجاء في بيان لمركز المعلومات التابع للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قسم الهندسة العسكرية التابع لقوات الاسناد الاولى في الوزارة قامت اليوم السبت، في حدود لواء المشاة السابع، في منطقة (زيني ورتي) شمالي أربيل، بإبطال مفعول عبوة ناسفة عبارة عن جليكان يحتوي على 25 لترا من مادة (تي ان تي)".

واضاف البيان أن "الجليكان كان مربوطا بسلكين كهربائيين مع 29 مترا من فتيلة (كورنيكس)"، مبينا انه "تم اعداده للتفجير الا ان القسم أبطل مفعول العبوة".

واشار البيان الى انه "وفقا للتحقيقات الاولية فان الشبهات جميعها تشير الى ان قوات حزب العمال الكوردستاني تقف وراء زرع العبوة الناسفة".

ويشن مقاتلو حزب العمال الكوردستاني المعارضون لتركيا هجمات متكررة على قوات البيشمركة في إقليم كوردستان، كما يرفضون مغادرة أراضي الإقليم الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا.