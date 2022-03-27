البيشمركة تحبط محاولة اختطاف رعاة أغنام وتؤشر معاقل خطيرة لداعش في أطراف طوز خورماتو

شفق نيوز/ افاد مصدر في قوات البيشمركة، يوم الأحد، بإحباط محاولة لاختطاف راعي أغنام مع نجله في اطراف طوز خورماتو قرب خطوط التماس مع كوردستان.

وقال مدير اعلام المحور الثاني للبيشمركة (قره ته – حمرين) حيدر احمد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة خاصة من لواء 144 للبيشمركة أحبطت محاولة لعناصر داعش باختطاف راعي اغنام ونجله قرب سلسلة جبال "غره" في اطراف طوز خورماتو شرقي صلاح الدين وقرب حدود كوردستان".

وبين احمد ان "عناصر من داعش يستقلون دراجات نارية حاولوا خطف راعي اغنام ونجله وتصدت لهم قوات البيشمركة واشتبكت معهم واجبرتهم على الهروب نحو جبال غرة وأطراف ناحية سليمان بيك".

وأكد الرعاة أنهم "كانوا يبحثون عن 50 رأس غنم لازالت مفقودة".

وأشار احمد الى "وجود معاقل خطيرة لداعش في الفراغات الشاغرة بين اطراف طوز خورماتو وحدود كوردستان خالية من تواجد القوات الاتحادية او الحشد"، لافتا الى أن "البيشمركة قادرة على السيطرة عليها واحتوائها الا ان الامر يتطلب تنسيق واتفاق مع الجهات الاتحادية".

وتعد مناطق جبال غره والقرى الممتدة بين اطراف طوز خورماتو وإقليم كوردستان معاقل وملاذات لداعش منذ 5 سنوات بسبب الفراغات التي خلفها انسحاب البيشمركة من مواقعها عام 2017.