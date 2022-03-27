سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البيشمركة تحبط محاولة اختطاف رعاة أغنام وتؤشر معاقل خطيرة لداعش في أطراف طوز خورماتو

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-27T07:26:53+0000
البيشمركة تحبط محاولة اختطاف رعاة أغنام وتؤشر معاقل خطيرة لداعش في أطراف طوز خورماتو

شفق نيوز/ افاد مصدر في قوات البيشمركة، يوم الأحد، بإحباط محاولة لاختطاف راعي أغنام مع نجله في اطراف طوز خورماتو قرب خطوط التماس مع كوردستان.

وقال مدير اعلام المحور الثاني للبيشمركة (قره ته – حمرين) حيدر احمد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة خاصة من لواء 144 للبيشمركة أحبطت محاولة لعناصر داعش باختطاف راعي اغنام ونجله قرب سلسلة جبال "غره" في اطراف طوز خورماتو شرقي صلاح الدين وقرب حدود كوردستان".

وبين احمد ان "عناصر من داعش يستقلون دراجات نارية حاولوا خطف راعي اغنام ونجله وتصدت لهم قوات البيشمركة واشتبكت معهم واجبرتهم على الهروب نحو جبال غرة وأطراف ناحية سليمان بيك".

وأكد الرعاة أنهم "كانوا يبحثون عن 50 رأس غنم لازالت مفقودة".

وأشار احمد الى "وجود معاقل خطيرة لداعش في الفراغات الشاغرة بين اطراف طوز خورماتو وحدود كوردستان خالية من تواجد القوات الاتحادية او الحشد"، لافتا الى أن "البيشمركة قادرة على السيطرة عليها واحتوائها الا ان الامر يتطلب تنسيق واتفاق مع الجهات الاتحادية".

وتعد مناطق جبال غره والقرى الممتدة بين اطراف طوز خورماتو وإقليم كوردستان معاقل وملاذات لداعش منذ 5 سنوات بسبب الفراغات التي خلفها انسحاب البيشمركة من مواقعها عام 2017.

related

في هجوم جديد.. تبادل لإطلاق النار بين البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2020-11-04 14:55:45
في هجوم جديد.. تبادل لإطلاق النار بين البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

برلمان كوردستان يتفقد منطقة تواجه هجمات متصاعدة لداعش

Date: 2021-11-29 14:59:18
برلمان كوردستان يتفقد منطقة تواجه هجمات متصاعدة لداعش

في بيان رسمي .. البيشمركة تحسم الجهة المنفذة لهجوم جبل "متين" في دهوك

Date: 2021-06-05 08:09:19
في بيان رسمي .. البيشمركة تحسم الجهة المنفذة لهجوم جبل "متين" في دهوك

صور .. التحالف الدولي يزود قوات البيشمركة بدفعة جديدة من المعدات العسكرية

Date: 2022-03-02 09:54:16
صور .. التحالف الدولي يزود قوات البيشمركة بدفعة جديدة من المعدات العسكرية

مسرور بارزاني يشدد على تفعيل مراكز التنسيق الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي

Date: 2021-09-16 13:04:12
مسرور بارزاني يشدد على تفعيل مراكز التنسيق الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي

مسرور بارزاني للبنتاغون: كوردستان عامل استقرار في المنطقة

Date: 2019-11-25 19:33:29
مسرور بارزاني للبنتاغون: كوردستان عامل استقرار في المنطقة

الجيش العراقي والبيشمركة يغلقان منافذ تسلل داعش بين ديالى وكوردستان

Date: 2020-07-29 11:53:10
الجيش العراقي والبيشمركة يغلقان منافذ تسلل داعش بين ديالى وكوردستان

نيجيرفان بارزاني: نمد اليد لجميع الاطراف في تعزيز العلاقات .. ولا بديل للعراق الا بهذا

Date: 2019-06-10 13:29:21
نيجيرفان بارزاني: نمد اليد لجميع الاطراف في تعزيز العلاقات .. ولا بديل للعراق الا بهذا