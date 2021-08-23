البيشمركة تحبط تفجيراً بعبوة تزن 30 كيلوغراماً في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بأن قوات البيشمركة أحبطت، يوم الاثنين، تفجيراً بعبوة ناسفة زرعها مقاتلو حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا في محافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وحدات الهندسة في قوات زيرفاني التابعة للبيشمركة تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة بزنة 30 كيلوغراما على طريق قرية سركلى بقضاء العمادية".

وأضاف المصدر ان "مسلحي حزب العمال الكوردستاني هم من قاموا بزرع هذه الكمية من المتفجرات في المنطقة التي شهدت حالات مماثلة في الفترة الماضية".

ويشن مقاتلو العمال الكوردستاني هجمات متكررة على قوات البيشمركة في الأشهر الأخيرة، ما أوقع ضحايا وإصابات. كما يرفض الحزب مغادرة المناطق الحدودية لإقليم كوردستان.