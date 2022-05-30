سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البيشمركة تحبط تفجيرات على دورياتها بين كوردستان وصلاح الدين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-30T09:21:14+0000
البيشمركة تحبط تفجيرات على دورياتها بين كوردستان وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد قائد في قوات البيشمركة، يوم الاثنين، باحباط تفجيرات بعبوات ناسفة حاولت استهداف دوريات أمنية بين قضاءي كفري في كرميان وقضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.

وقال امر لواء 144 للبيشمركة العميد جمال واراني لوكالة شفق نيوز، ان قوات البيشمركة التابعة للواء 17 كشفت وعبر "كونترول" فاحص للطرق عن عبوة ناسفة موضوعة على طريق نيّسمي بين قريتي قاهرة وقوره شاي بين اطراف قضاء كفري وقضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.

واكد واراني ان دورية البيشمركة انسحبت قبل انفجار العبوة على بعد 100 متر وتم الاستعانة بوحدة الجهد الهندسي ومكافحة المتفجرات التي اكتشفت عبوتين مزروعة على الطريق نفسه، وتمكنت من تفكيكهما دون أي خسائر او إصابات بشرية.

وترابط الوية البيشمركة في الحدود الساخنة بين كوردستان وشرقي صلاح الدين لمواجهة تسللات عناصر داعش من حدود كركوك وحمرين وحماية المناطق السكنية من تعرضات وهجمات إرهابية.

related

البيشمركة تكشف موقع إطلاق الصواريخ على كفري والقوة المسيطرة عليه

Date: 2021-04-18 18:09:02
البيشمركة تكشف موقع إطلاق الصواريخ على كفري والقوة المسيطرة عليه

بعملية خاطفة .. البيشمركة والقوات الفرنسية يقتلون 8 عناصر من داعش في طوزخورماتو

Date: 2021-06-02 05:55:25
بعملية خاطفة .. البيشمركة والقوات الفرنسية يقتلون 8 عناصر من داعش في طوزخورماتو

ارتفاع حصيلة هجوم داعش على قوات البيشمركة لخمس ضحايا وأربعة جرحى

Date: 2021-11-28 04:58:09
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على قوات البيشمركة لخمس ضحايا وأربعة جرحى

قوات البيشمركة تصد هجوما "عنيفا" لداعش في متنازع عليها

Date: 2019-09-05 07:45:27
قوات البيشمركة تصد هجوما "عنيفا" لداعش في متنازع عليها

هجوم جديد يستهدف قوات البيشمركة في كفري كَرميان

Date: 2021-11-28 21:27:00
هجوم جديد يستهدف قوات البيشمركة في كفري كَرميان

داعش يتبنى هجوماً مسلحاً في كرميان

Date: 2021-09-24 07:15:17
داعش يتبنى هجوماً مسلحاً في كرميان

عقب هجمات دامية.. كفري تحظر تجوال الدراجات النارية

Date: 2021-11-29 20:22:05
عقب هجمات دامية.. كفري تحظر تجوال الدراجات النارية

سقوط ضحايا من البيشمركة خلال اشتباك مع داعش قرب كركوك

Date: 2021-12-05 20:34:41
سقوط ضحايا من البيشمركة خلال اشتباك مع داعش قرب كركوك