البيشمركة تحبط تفجيرات على دورياتها بين كوردستان وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد قائد في قوات البيشمركة، يوم الاثنين، باحباط تفجيرات بعبوات ناسفة حاولت استهداف دوريات أمنية بين قضاءي كفري في كرميان وقضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.

وقال امر لواء 144 للبيشمركة العميد جمال واراني لوكالة شفق نيوز، ان قوات البيشمركة التابعة للواء 17 كشفت وعبر "كونترول" فاحص للطرق عن عبوة ناسفة موضوعة على طريق نيّسمي بين قريتي قاهرة وقوره شاي بين اطراف قضاء كفري وقضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.

واكد واراني ان دورية البيشمركة انسحبت قبل انفجار العبوة على بعد 100 متر وتم الاستعانة بوحدة الجهد الهندسي ومكافحة المتفجرات التي اكتشفت عبوتين مزروعة على الطريق نفسه، وتمكنت من تفكيكهما دون أي خسائر او إصابات بشرية.

وترابط الوية البيشمركة في الحدود الساخنة بين كوردستان وشرقي صلاح الدين لمواجهة تسللات عناصر داعش من حدود كركوك وحمرين وحماية المناطق السكنية من تعرضات وهجمات إرهابية.