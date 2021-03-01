البيشمركة تحبط تعرضاً لداعش بين ديالى و كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإحباط تعرض استهدف قوات البيشمركة بين حدود ديالى وإقليم كوردستان.

وأبلغ مصدر أمني في خانقين وكالة شفق نيوز؛ أن قوات البيشمركة رصدت بالكاميرات الحرارية مجموعة إرهابية من داعش حاولت التعرض لنقطة أمنية تابعة للواء الثالث من البيشمركة في اطراف قرية "الدكات" شمال غرب خانقين على مقربة من حدود خانقين - كوردستان و تصدت لها واجبرتها على الفرار.

واضاف "أن التعرض لم يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية بصفوف البيشمركة".

وتحولت حدود ديالى - كوردستان؛ إلى معاقل وبؤر للتنظيمات الإرهابية بعد انسحاب البيشمركة منها عام 2017، ولم تفلح السلطات الأمنية بتأمين واحتواء خطر داعش في تلك الفراغات.