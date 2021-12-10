البيشمركة تحبط تعرضاً لداعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإحباط تعرض لداعش استهدف قطعات البيشمركة بين ديالى وإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكاميرا الحرارية رصدت ليلة امس 6 عناصر لداعش حاولوا الاقتراب من مقر الفوج الثاني اللواء الثالث للبيشمركة في قرية (كاني ماسي) الواقعة على بعد ٢٠كم شمال شرق خانقين بمحاذاة نهر ديالى وتصدت لها قوات البيشمركة وأجبرتها على الفرار بعيدا في الوديان.

واضاف "ان قوات البيشمركة طاردت الإرهابيين وشنت حملة تفتيش في محيط الحادث".

وتتعرض قواطع البيشمركة بين ديالى وكركوك ونينوى، منذ أسابيع عدة لهجمات وتعرضات إرهابية، أوقعت ضحايا.