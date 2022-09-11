البيشمركة تتسلم ‏مساعدات طبية من التحالف الدولي.. صور 

شفق نيوز/ ‏أعلنت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان، يوم الأحد، تسلمها عدد من المساعدات الطبية من قوات التحالف الدولي.

‏وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المساعدات تأتي في إطار دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة ‏وسيتم توزيعها على اللواء السادس".

‏وأضاف البيان أن "المساعدات تعتبر هي المرحلة الأولى ‏وسيتم استلام حزمة أخرى من المساعدات الطبية من التحالف الدولي خلال وقت قريب وتوزيعها على بقية الأدوية في قوات البيشمركة".

‏وأشار البيان إلى أن "هذه المساعدات ‏الطبية‏ ‏ستخدم قوات البيشمركة ‏من الناحية اللوجستية".