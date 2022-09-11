البيشمركة تتسلم ‏مساعدات طبية من التحالف الدولي.. صور 

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان، يوم الأحد، تسلمها عدد من المساعدات الطبية من قوات التحالف الدولي.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المساعدات تأتي في إطار دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة وسيتم توزيعها على اللواء السادس".
وأضاف البيان أن "المساعدات تعتبر هي المرحلة الأولى وسيتم استلام حزمة أخرى من المساعدات الطبية من التحالف الدولي خلال وقت قريب وتوزيعها على بقية الأدوية في قوات البيشمركة".
وأشار البيان إلى أن "هذه المساعدات الطبية ستخدم قوات البيشمركة من الناحية اللوجستية".