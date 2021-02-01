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البيشمركة تتحرك نحو مخمور.. وهذا هو السبب؟

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-01T16:22:55+0000
البيشمركة تتحرك نحو مخمور.. وهذا هو السبب؟

شفق نيوز/ كشف رئيس أركان البيشمركة يوم الاثنين عن تحرك قواته نحو قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى والقريب من أربيل عاصمة إقليم كوردستان، جراء مخاطر متزايدة لتنظيم داعش في المنطقة.

وقال الفريق جمال ايمينكي في تصريحات لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مخمور والكوير وجبل قره جوخ مناطق تشهد تحركات متزايدة لعناصر داعش، ولهذا فإن قوات البيشمركة في حالة إنذار".

وأضاف أن "تحرك البيشمركة الى حدود مخمور يأتي بسبب تزايد تحركات ومخاطر داعش، ويتوجب على البيشمركة ان تكون على اهبة الاستعداد، لمنع حصول أية أعمال إرهابية".

وأشار ايمينكي إلى أن "مناطق خانقين وقره تبه وجبارة (في ديالى) حتى غربي كركوك، تكثر فيها تحركات داعش بشكل متصاعد"، مبينا أن السبب يعود الى الفراغات الامنية سواء ما بين القوات العراقية نفسها او بينها وبين قوات البيشمركة ويقوم داعش باستغلال الوضع للتحرك بحرية، مشيرا إلى أن داعش يقوم بتغيير تكتيكاته بشكل مستمر. 

واضاف ان البيشمركة والجيش العراقي لم يتوصلا إلى اتفاق لملء تلك الفراغات لمنع تحركات داعش، وذلك من خلال نشر قوات مشتركة فيها.

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