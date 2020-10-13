البيشمركة تبدأ من بغداد بمباحثات عليا تخص ثلاثة ملفات

شفق نيوز/ وصل وفد من وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء إلى بغداد لعقد اجتماع مع وزارة الدفاع الاتحادية.

ويجتمع الوفد مع لجنة التنسيق العسكري والأمني في وزارة الدفاع الاتحادية (قيادة القوات المشتركة).

وقال الامين العام للوزارة الفريق جبار ياور وسيتم التباحث بثلاثة موضوعات، الأول تشكيل مركز للتنسيق بين ضباط قوات البيشمركة والجيش العراقي، والثاني تأسيس الخط الدفاعي المشترك، والثالث تنفيذ عمليات عسكرية ضد داعش، مبينا ان هذه الامور الثلاثة ستكون في حدود محافظات كركوك وديالى ونينوى.

وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا قبل أشهر على تشكيل مراكز تنسيق مشتركة لمحاربة فلول تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها.



