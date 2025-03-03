البيشمركة تبحث تعزيز التعاون العسكري مع ألمانيا

شفق نيوز/ بحث قائد الفرقة الرابعة مشاة في البيشمركة اللواء ركن زاتيار حسن، يوم الاثنين، مع قائد القوات الألمانية في إقليم كوردستان، العقيد توماس ريتر، تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.

وذكرت وزارة البيشمركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع عقد في مقر قيادة الفرقة، شهد حضور عدد من الضباط المسؤولين عن القيادة".

وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش محاور مهمة عدة، أبرزها سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البيشمركة والقوات الألمانية، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الإدارية والميدانية في الفرقة الرابعة، كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه الفرقة والاحتياجات التي من شأنها تعزيز قدرتها العملياتية".