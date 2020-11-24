البيشمركة تباشر العمل بمركز التنسيق المشترك مع الجيش العراقي

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان سربست لزكين يوم الثلاثاء أن مركز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة، والجيش العراقي شرع بهمام عمله بشكل رسمي.

وقال لزكين في تصريح للصحفيين عقب افتتاح مركز لتعليم اللغات لقوات البيشمركة، إن "المركز باشر مهام عمله في كل اربيل وبغداد، مردفا بالقول "من المقرر ان تجتمع اللجنة العليا بين وزارة البيشمركة و وزارة الدفاع العراقية من اجل وضع الخطوات المستقبلية، وتفعيل المراكز المشتركة الأخرى في كل من الموصل، وديالى، وكركوك".

واكد ان المركز الرئيسي للتنسيق المشترك بين حكومة الاقليم، والحكومة العراقية تم تفعيله بشكل تام.

وبما يتعلق بعودة قوات البيشمركة في مراكز التنسيق المشترك قال لزكين ان "هناك عددا من الخيارات يتم التحاور بشأنها حيث لم يتم حسم هذا الامر، وليس واضحا لغاية الان اي خيار سيتم الاتفاق عليه".

وأعلن وزير البيشمركة شورش إسماعيل نهاية شهر تشرين الاول الماضي افتتاح مركز تنسيق مشترك بين قوات البيشمركة، والجيش العراقي في بداية الشهر الجاري.