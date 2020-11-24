سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

البيشمركة تباشر العمل بمركز التنسيق المشترك مع الجيش العراقي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-24T12:08:15+0000
البيشمركة تباشر العمل بمركز التنسيق المشترك مع الجيش العراقي

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان سربست لزكين يوم الثلاثاء أن مركز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة، والجيش العراقي شرع بهمام عمله بشكل رسمي.

وقال لزكين في تصريح للصحفيين عقب افتتاح مركز لتعليم اللغات لقوات البيشمركة، إن "المركز باشر مهام عمله في كل اربيل وبغداد، مردفا بالقول "من المقرر ان تجتمع اللجنة العليا بين وزارة البيشمركة و وزارة الدفاع العراقية من اجل وضع الخطوات المستقبلية، وتفعيل المراكز المشتركة الأخرى في كل من الموصل، وديالى، وكركوك".

واكد ان المركز الرئيسي للتنسيق المشترك بين حكومة الاقليم، والحكومة العراقية تم تفعيله بشكل تام.

وبما يتعلق بعودة قوات البيشمركة في مراكز التنسيق المشترك قال لزكين ان "هناك عددا من الخيارات يتم التحاور بشأنها حيث لم يتم حسم هذا الامر، وليس واضحا لغاية الان اي خيار سيتم الاتفاق عليه".

وأعلن وزير البيشمركة شورش إسماعيل نهاية شهر تشرين الاول الماضي افتتاح مركز تنسيق مشترك بين قوات البيشمركة، والجيش العراقي في بداية الشهر الجاري.

related

مسؤول امريكي رفيع يهاتف مسرور بارزاني ويؤكد على امرين

Date: 2019-07-12 17:51:16
مسؤول امريكي رفيع يهاتف مسرور بارزاني ويؤكد على امرين

مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

Date: 2019-09-08 11:50:33
مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

بغداد واربيل يبحثان خياراتهما لحل المشكلات المالية بينهما

Date: 2020-06-24 19:02:21
بغداد واربيل يبحثان خياراتهما لحل المشكلات المالية بينهما

وزير داخلية الاقليم يفصح عن مكسب جديد للإيزيديين بإتفاق سنجار

Date: 2020-11-10 09:53:07
وزير داخلية الاقليم يفصح عن مكسب جديد للإيزيديين بإتفاق سنجار

طالباني يبدأ سلسلة من لقاءات دبلوماسية لإيضاح الموقف من حوارات اربيل وبغداد

Date: 2020-06-30 14:50:38
طالباني يبدأ سلسلة من لقاءات دبلوماسية لإيضاح الموقف من حوارات اربيل وبغداد

لجنة تطبيع كركوك تعمل على تشكيل قوة مشتركة من الجيش العراقي وبيشمركة كوردستان

Date: 2019-06-30 20:12:59
لجنة تطبيع كركوك تعمل على تشكيل قوة مشتركة من الجيش العراقي وبيشمركة كوردستان

كوردستان: متفقون على تنفيذ بنود اتفاق سنجار .. الاعرجي يعلن طرد القوات غير الرسمية

Date: 2020-11-17 12:54:29
كوردستان: متفقون على تنفيذ بنود اتفاق سنجار .. الاعرجي يعلن طرد القوات غير الرسمية

صالح وحسين يصلان مجلس وزراء الاقليم ويجتمعان مع بارزاني وطالباني

Date: 2019-09-18 09:09:58
صالح وحسين يصلان مجلس وزراء الاقليم ويجتمعان مع بارزاني وطالباني