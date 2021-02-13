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البيشمركة القُدامى: لا نمتلك أية إمتيازات ونعيش ظروفاً إقتصادية صعبة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-13T11:41:07+0000
البيشمركة القُدامى: لا نمتلك أية إمتيازات ونعيش ظروفاً إقتصادية صعبة

شفق نيوز/ شكت جمعية البيشمركة القُدامى في إقليم كوردستان يوم السبت من عدم حصول أعضائها على أية امتيازات وأنهم يمرون بظروف اقتصادية صعبة. 

وقال رئيس الجمعية جميل هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن 5700 عضو من البيشمركة القُدامى صدرت أوامر بتوزيع أراضٍ عليهم إلّا أنه ولغاية الآن لم يدخل ذلك الأمر حيز التنفيذ، مردفا بالقول إنهم لا يمتلكون أية إمتيازات، وظروفهم الاقتصادية صعبة جداً.

كما طالب هورامي الأحزاب الكوردستانية بالعمل على حل مشاكلهم وتلبية مطالبهم.

واستطرد قائلا ينبغي للقيادة الكوردية و للمتنفذين و للبرلمانيين الكورد في بغداد ممارسة الضغوط لمعالجة الخلافات والمشاكل القائمة في المناطق المتنازع عليها وفقا للدستور العراقي.

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